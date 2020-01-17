Для посмеяться: забавные картинки для поднятия настроения

Сегодня в выпуске: мелкие гаишники во дворе; икра здорового лосося; принцип сосиски; лучшие носки для спортзала, а также пивные носки; о нынешней зиме с юмором; владельцы БМВ и поворотники; а также другие прикольчики.