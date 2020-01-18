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Суббота, 18.01.2020
Что с ними не так? Чудаки и чудачки в метро
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Что с ними не так? Чудаки и чудачки в метро

В последнее время поездка в общественном транспорте всё больше напоминает посещение современного модного показа (учитывая, какие образы там можно увидеть) или стихийное фрик-шоу. Самые психически устойчивые пассажиры не упускают случая запечатлеть самые экстравагантные образы и самых странных персонажей.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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