Что с ними не так? Чудаки и чудачки в метро

В последнее время поездка в общественном транспорте всё больше напоминает посещение современного модного показа (учитывая, какие образы там можно увидеть) или стихийное фрик-шоу. Самые психически устойчивые пассажиры не упускают случая запечатлеть самые экстравагантные образы и самых странных персонажей.