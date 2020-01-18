"Астанавитесь!": авто-приколы, которые встречаются на каждом пути

Автомобилисты иногда становятся очевидцами самых невероятных, забавных и казусных ситуаций, в которые попадают их "коллеги по цеху". Главное, чтобы все эти ситуации обходились без жертв.