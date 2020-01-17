Когда женщины - это точно не слабый пол: курьезные фото из самой жизни

XXI век можно назвать веком равноправия между мужчинами и женщинами. Дамы добились не только права носить брюки, но и возможности реализовать себя на сугубо «мужских» поприщах. Однако глядя на фотографии из этого обзора, хочется уточнить, о таком ли равноправии они мечтали.