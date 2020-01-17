Ни капли фотошопа! Да-да, мы уже поверили

Новая порция снимков из социальных сетей, с помощью которых Интернет-пользователи (преимущественно женского пола) хотят привлечь к себе как можно больше внимания. И они добиваются своей цели: огромное количество внимания привлекают к себе фотоколлекции с корявым фотошопом!