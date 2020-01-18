Как такое могло произойти? Аварийные ситуации, которые сложно объяснить

Иногда, оказавшись свидетелем аварии, мы пытаемся проанализировать ситуацию, чтобы понять, кто из участников ДТП виновен в случившемся. Но, глядя на фотографии этой подборки, даже предположить трудно, о чем же думали эти водители во время движения, если оказались в подобном положении.