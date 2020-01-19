Креатив на полную катушку: реклама, которая реально существует

Реклама вещь чрезвычайно важная, особенно когда речь заходит о торговле. В новом обзоре были собраны примеры наиболее эпичной, пускай и не всегда успешной, рекламы, которую можно увидеть на улицах наших городов.