"Цветы жизни" и их выходки, доводящие до истерики

Как всем безусловно известно, дети - цветы жизни, вот только иногда своими выходками они способны довести родителей и окружающих их людей до белого коленья. Об этом всем собственно и пойдет речь в нашем новом юмористическом обзоре. Приятного просмотра.