Наглее некуда: авиапассажиры, которые не знают, что такое совесть

Нужно быть тонким психологом, ведь на борту собираются разнохарактерные люди, да еще многие из них боятся летать. К каждому нужно найти подход и нужные слова, чтобы успокоить. Но, все-таки, встречаются пассажиры, которые ведут себя неадекватно с точки зрения других, хотя сами они так не считают.