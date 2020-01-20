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Понедельник, 20.01.2020
Наглее некуда: авиапассажиры, которые не знают, что такое совесть
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Наглее некуда: авиапассажиры, которые не знают, что такое совесть

Нужно быть тонким психологом, ведь на борту собираются разнохарактерные люди, да еще многие из них боятся летать. К каждому нужно найти подход и нужные слова, чтобы успокоить. Но, все-таки, встречаются пассажиры, которые ведут себя неадекватно с точки зрения других, хотя сами они так не считают.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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