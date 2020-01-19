Злобный и безудержный смех: нелепые казусы, которые вас непременно развеселят

Казусы могут случиться с каждым. Главное, в этом деле — не вешать нос, а скорее хвататься за свой смартфон, чтобы было потом, что вспомнить. Мы подобрали 17 нелепых ситуаций, над которыми остается беззлобно посмеяться.