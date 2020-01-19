Прям позвонить захотелось: уникальные объявления, которые заинтересуют каждого

Ежедневно у нас на пути попадаются десятки объявлений, начиная от огромных билбордов и заканчивая листовками на столбах. Среди этого разнообразия наверняка находится что-то забавное.