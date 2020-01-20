Что здесь происходит? Удачно запечатленные абсурдные моменты

Вот и в новом обзоре были собраны самые необычные снимки, которые не так уж просто понять, когда ты человек со стороны и не знаешь, что именно происходила в том месте, и в то время. Впрочем, смотреть на эти фотоснимки от этого ни чуть не менее забавно.