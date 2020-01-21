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Не надо так: как можно спать в таких позах или "синдром постоянного недосыпания"
В мире есть 2 типа людей: те, кто может заснуть когда угодно и где угодно, а ко второму типу относимся мы с вами. Невозможно не завидовать тем людям, которые блаженно спят в самолёте, когда тот даже ещё не взлетел, в то время как у вас есть часы беспокойного ёрзанья в кресле, когда вы с нетерпеньем ждёте приземления.
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