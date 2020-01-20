Мастера от черта: курьезные дизайнерские ляпы и строительные фейлы

Некоторые люди, выбравшие своей профессией благоустройство и усовершенствование нашей повседневной жизни, будто преследуют совершенно противоположную цель. Мы не знаем, где учились все эти дизайнеры, строители и иже с ними, но многие из нас ─ без какой-либо профессиональной подготовки - сделали бы это гораздо лучше и качественнее!