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Понедельник, 20.01.2020
Только не это: те моменты, когда сердце уходит в пятки
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Только не это: те моменты, когда сердце уходит в пятки

Иногда нашему взору предстают такие сцены, что сердце уходит в пятки. И только внимательно присмотревшись или взглянув на это ещё раз, мы понимаем, что это совсем не страшно, а даже наоборот, забавно. В этой коллекции вы увидите именно такие фотографии - запечатлевшие жуткие моменты, которые на самом деле совсем не жуткие и имеют своё объяснение.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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