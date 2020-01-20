Только не это: те моменты, когда сердце уходит в пятки

Иногда нашему взору предстают такие сцены, что сердце уходит в пятки. И только внимательно присмотревшись или взглянув на это ещё раз, мы понимаем, что это совсем не страшно, а даже наоборот, забавно. В этой коллекции вы увидите именно такие фотографии - запечатлевшие жуткие моменты, которые на самом деле совсем не жуткие и имеют своё объяснение.