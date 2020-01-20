Когда все проблемы решаемы: смешные фотодоказательства

Не хочется держать бутылку в руках? Не проблема, если в вашей одежде есть верхний карман! Хочется съесть бутерброд сразу с тремя вкусами? И это возможно! Немного фантазии и смекалки и вы сможете справиться практически с любой задачей!