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Смешные примеры того, почему не стоит обращаться к пластическим хирургам
Перед вами – жертвы стадного чувства, также именуемого как "модные тенденции", отсутствия вкуса, стиля и разума, которые на своих страничках в соцсетях наверняка считают себя "индивидуальностью" и "не такими, как все".
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