Смешные примеры того, почему не стоит обращаться к пластическим хирургам

Перед вами – жертвы стадного чувства, также именуемого как "модные тенденции", отсутствия вкуса, стиля и разума, которые на своих страничках в соцсетях наверняка считают себя "индивидуальностью" и "не такими, как все".