Смешные снимки о том, что ожидания не всегда совпадают с реальностью

Интернет-пользователи продолжают делиться своими разочарованиями, выкладывая во всемирную сеть фотографии со своими новыми приобретениями, которые оказались не совсем такими, как они ожидали.