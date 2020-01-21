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Смешные снимки о том, что ожидания не всегда совпадают с реальностью
Интернет-пользователи продолжают делиться своими разочарованиями, выкладывая во всемирную сеть фотографии со своими новыми приобретениями, которые оказались не совсем такими, как они ожидали.
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