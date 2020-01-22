Хорошего настроения: прикольные демотиваторы для улыбки Как всегда, отличная коллекция демотиваторов, которые улыбнут и поднимут настроение. В этом выпуске: про реакцию китайского джипа на чих, про автомобиль, который очень давно стоит, про таблетку от лени, про утреннюю разминку, про озверевшую моль и многое другое!