Прикольные картинки для хорошего настроения В сегодняшнем выпуске: что такое черный юмор; женщины до и после свадьбы; пес, который не хочет мыться; как привести в замешательство вегана; тактический молоток; очень странный журнальный столик; прикольный скворечник с надписью для гопников; и другие приколы.