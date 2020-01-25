Жизнь - штука забавная: самые абсурдные неожиданные ситуации Жизнь — штука забавная. Порой ситуации, которые на первый взгляд кажутся сложными и неразрешимыми, оказываются милыми и забавными. Главное, всегда верить в себя, свои силы, и относиться ко всему с юмором! Мы собирали, собираем, и будем дальше собирать веселые, позитивные, жизнеутверждающие фото на просторах Сети, дабы привносить в Вашу жизнь радость и хорошее настроение!