Настоящий провал: боль и неудача на лице у этих неудачников просто зашкаливает

От вездесущего ока фотокамеры не скроется никто. Иначе как объяснить то, что происходит на снимках? Герои этих нелепых провалов может быть и хотели бы забыть о произошедшем, однако теперь фотографии - достояние общественности.