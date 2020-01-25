"Я могу все объяснить": усатые-хвостатые, пойманные "на горячем"

Мы настолько влюблены в своих домашних животных, что иногда даже не придаем значения царапинам на диване или следам грязных лапок на полу. Но когда застаешь усатого бандита с поличным становится сложно сдерживать эмоции!