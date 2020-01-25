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Суббота, 25.01.2020
"И как это могло случиться?": эти люди попали в нелепую ситуацию и позабавили окружающих
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"И как это могло случиться?": эти люди попали в нелепую ситуацию и позабавили окружающих

Бывает, что вы не выспались, машина не заводится, и вы опаздываете на работу. Кажется, у вас самый худший день! Легко чувствовать себя сварливым и полным жалости к себе, когда такое происходит. Однако один взгляд на эти фотографии сразу же заставит вас понять, насколько всё может быть хуже.
4tololo.ru
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