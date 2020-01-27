Народное творчество: сногсшибательные объявления с рынка, которые заставят посмеяться Вот, вниманию читателей, наш традиционный юмористический обзор в котором были собраны невероятные, смешные, способные выбить из седла объявления с рынка. Не обратить внимания на такие - просто не возможно!