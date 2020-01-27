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Ремонт "на любителя": у каждого свои представления о дизайне квартир
У каждого из нас свое представление о красоте, и то, что одним покажется странным, другим, наоборот, может понравиться. Но как правило, таких людей совсем немного — именно о них упоминают, говоря фразу "на любителя". Проверьте, возможно, вы тоже входите в число "избранных"! Достаточно посмотреть подборку интерьеров ниже и выбрать понравившиеся варианты. Секрет в том, что большинству людей это покажется полной безвкусицей.
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