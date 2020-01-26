Библия для мальчиков и другие бредовые гендерные разделения товаров

Производители мужественно противостоят наступлению стиля «унисекс» и вместо одежды и обуви выпускают отдельно для мужчин и женщин все больше различных товаров, у которых раньше никогда не было гендерной специализации. Ну скажите, что особенного может быть в женском спальном мешке? Или бинокле? Посмотрите, что придумали производители — и узнаете!