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Чудаки и чудачки, окружающие нас везде и всюду
Иногда оборачиваться по сторонам просто нежелательно: можно ненароком увидеть то, к чему не готов. Потому что в последнее время что-то слишком много чудаков развелось.
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