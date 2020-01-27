Не скучайте: ловите подборку свежих демотиваторов для хорошего настроения Мы подготовили для вас большую коллекцию прикольных демотиваторов! В этом выпуске: про намёки и непонятливость, про недремлющих партизан, про самую настоящую работницу Лувра, про студентов, про тонкости сантехники, про толерантный торт и многое другое!