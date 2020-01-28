Просто добавь макарошек: забавные приколы фотошоперов Если любительницы "дакфейсов" не могут избавиться от привычки странно вытягивать губы, то фотошоп-мастера и юмористы по совместительству придумают способ, чтобы это было, как минимум, еще смешнее.