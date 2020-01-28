Студенческие годы - самые лучшие: это неудивительно, ведь они умеют развлекаться

Во всех странах почти все одинаково: одни ходят на лекции, другие их пропускают, но и те и другие исправно посещают студенческие вечеринки и различные "пати", чтобы отлично провести время с друзьями. А когда у них ещё будет такое беззаботное время, как сейчас?..