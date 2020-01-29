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Странные и смешные пассажиры в метро
Спускаясь в метрополитен, будьте готовы к неожиданностям и встрече с людьми, чьё чувство вкуса в корне отличается от большинства.
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