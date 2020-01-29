Безумный Макс завидует: автомобильные приколы и странности Невероятное остроумие демонстрируют некоторые автомобилисты, тюнингуя свои машины. Может, конечно, они делают это на полном серьезе, но со стороны эти "навороченные" авто смотрятся очень забавно.