Когда реклама делает свое дело: абсурдные вывески и объявления

В новом обзоре автором были собраны надписи, прочитав которые сложно поверить в только, что увиденное. Все это действительно тот случай, когда после прочтения "операционная система" любого человека может "подвиснуть" на несколько минут в тщетных попытках осмысления. Приятного просмотра.