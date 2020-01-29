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Среда, 29.01.2020
Когда реклама делает свое дело: абсурдные вывески и объявления
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Когда реклама делает свое дело: абсурдные вывески и объявления

В новом обзоре автором были собраны надписи, прочитав которые сложно поверить в только, что увиденное. Все это действительно тот случай, когда после прочтения "операционная система" любого человека может "подвиснуть" на несколько минут в тщетных попытках осмысления. Приятного просмотра.
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
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