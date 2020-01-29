Пассажиры в метро - люди отчаянные и странные

Поездки в метро сложно невзлюбить, учитывая, сколько всего интересного и необычного можно увидеть в течение всего пути. От причудливо одетых людей до пассажиров, которые ведут себя весьма странно, взгляните, кого можно встретить в метро!