Уморительная подборка картинок из серии "Пьяные и смешные" Этим людям, забывшим обо всём на свете и полностью отдавшимся во власть Диониса, в момент фотосъёмки очень хорошо, но затем уровень их самочувствия будет обратно пропорционален количеству выпитого.