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Улыбка не сойдет с вашего лица: уморительные демотиваторы
Предлагаем вашему вниманию свежую подборку самых прикольных демотиваторов, которые однозначно вызовут вашу улыбку и поднимут настроение! В этом выпуске: про красивую жизнь, про сингулярность, про ключ короля Артура, про инвесторов и многое другое!
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