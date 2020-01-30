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Новый тренд в мире животных: бритые альпаки с интересной стрижкой
А вы знали, что альпака можно арендовать на свадьбу? И это не удивительно, потому что альпака - самые величественные существа на Земле. И, как вы увидите из этой фотоколлекции, они ещё и красивые ...если, конечно, их побрить и сделать правильную стрижку!
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