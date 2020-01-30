"Стиляги" покоряют улицы: уморительные примеры безвкусицы

Новая коллекция фотографий, сделанных на улицах городов совершенно разных стран, но свидетельствующих о существовании какой-то особенной касты людей, чувство вкуса и стиля которых выходит за рамки того, к чему мы привыкли.