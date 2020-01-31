Милая спаниелька Нессы штурмует просторы интернета

Несса - так зовут эту милашку из Нью-Йорка- была самой маленькой в помете и такой же маленькой и осталась. Хотя ей уже два года, Несса весит всего около 3 кг и выглядит как щенок. Ее любящие хозяева очень этому рады, потому что Несса не утратила ту обворожительную трогательность, которой отличаются все детеныши.