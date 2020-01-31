Скачать
Пятница, 31.01.2020
Милая спаниелька Нессы штурмует просторы интернета
1 / 32

Милая спаниелька Нессы штурмует просторы интернета

Несса - так зовут эту милашку из Нью-Йорка- была самой маленькой в помете и такой же маленькой и осталась. Хотя ей уже два года, Несса весит всего около 3 кг и выглядит как щенок. Ее любящие хозяева очень этому рады, потому что Несса не утратила ту обворожительную трогательность, которой отличаются все детеныши.
bugaga.ru
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Собаки, Животные, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Щенок, Спаниель Несса.
11:22 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь