Иронию и сарказм заказывали? Порция свежих демотиваторов Большой сборник демотиваторов для хорошего настроения, тщательно подготовленный для всех наших читателей в последнюю пятницу января! В этом выпуске: про детские зимние забавы, про мечту железного дровосека, про животных на привале, про босоножки, которые жевать не пережевать, про бутерброд, который в аэропорту может позволить себе каждый, про библиотеку, в которую хочется зайти, и многое другое!