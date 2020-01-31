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Пятница, 31.01.2020
Иронию и сарказм заказывали? Порция свежих демотиваторов
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Иронию и сарказм заказывали? Порция свежих демотиваторов

Большой сборник демотиваторов для хорошего настроения, тщательно подготовленный для всех наших читателей в последнюю пятницу января! В этом выпуске: про детские зимние забавы, про мечту железного дровосека, про животных на привале, про босоножки, которые жевать не пережевать, про бутерброд, который в аэропорту может позволить себе каждый, про библиотеку, в которую хочется зайти, и многое другое!
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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Улыбка, Смех, Шутки, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Демотиваторы.
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