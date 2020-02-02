Человек-паук, реальный Цезарь и такса в акваланге: прикольные картинки для настроения

Позитив, бодрость, счастье, удовлетворенность, спокойствие — эти слова впору вносить в красную книгу, потому как сегодня их можно услышать только во время мечтательных фраз. Но мы храним для вас уголок уюта, где вы всегда сможете перевести дух, просматривая разнообразные занимательные забавности.