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Воскресенье, 02.02.2020
Как же тяжело быть отцом: Смешные ситуации, которые знакомы всем отцам
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Как же тяжело быть отцом: Смешные ситуации, которые знакомы всем отцам

В новом обзоре были собраны фотографии, которые покажут все то, с чем вынуждены сталкиваться такие вот заботливые родители из числа представителей сильной половины человечества.
umoritelno.com
Фото: umoritelno.com
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Отцовство, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Отец и дочь.
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