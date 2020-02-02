Нас нагло обманывают: фотографии в соцсетях vs. реальность Перебор с фильтрами, неумелое использование "Фотошопа" и чрезмерное желание приукрасить себя приводят к тому, что в социальных сетях появляются фотографии, которые кроме жалости и смеха ничего больше не вызывают.