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Понедельник, 03.02.2020
"Убери камеру, коженосец": котики, которые не любят фотографироваться
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"Убери камеру, коженосец": котики, которые не любят фотографироваться

Коты — не собаки, это совершенно другого характера и склада ума питомцы. Они скорее позволяют нам себя любить, и если им что-то не нравится, не боятся это демонстрировать. Особенно хорошо это видно в моменты, когда мы хотим показать им свою любовь. Или заявить о ней на весь мир в виде фото. Но кажется, что у котов другое мнение на этот счет и они не очень любят делать селфи…
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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