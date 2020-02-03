"Убери камеру, коженосец": котики, которые не любят фотографироваться Коты — не собаки, это совершенно другого характера и склада ума питомцы. Они скорее позволяют нам себя любить, и если им что-то не нравится, не боятся это демонстрировать. Особенно хорошо это видно в моменты, когда мы хотим показать им свою любовь. Или заявить о ней на весь мир в виде фото. Но кажется, что у котов другое мнение на этот счет и они не очень любят делать селфи…