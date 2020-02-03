Это просто шедевр: гениальные и порой смешные идеи от мегамозгов

Обычно гениями называют ученых, художников, писателей или других талантливых людей, но наши герои доказали: гением может быть каждый! Они ничего не изобретали, не открывали и не сочиняли, зато смогли проявить недюжинную смекалку в бытовых ситуациях.