Демотиваторы, которые вас улыбнут

Очередная коллекция прикольных демотиваторов, чтобы поднять ваше настроение в этот вторник! Сегодня в выпуске: про среду обитания, про чемпионов по игре в прятки, про неожиданный музыкальный магазин, про контактный оркестр, про чубабочку, про унижение BMW, про сбычу мечт, про расширение квартиры и многое другое!