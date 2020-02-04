Народные художники горазды на многое: "фантастические" дизайны от "мастеров"

Эти "произведения" способны не только удивить, но и довести до слез от смеха. Глядя на шедевры настоящих профессионалов закрадывается мысль о том, что иногда лучше обойтись вообще без украшений.