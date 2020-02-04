Заряд позитивной энергии гарантирован: юморные демотиваторы

Новая коллекция демотивирующих картинок на любой вкус для всех наших читателей! Сегодня в выпуске: про платочки белые и песок времени, про жену неправильного рыбака, про заботу о семье, про секреты успешного управления, про наступившее будущее и многое другое.