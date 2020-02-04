Мастера острого словца: забавные посты из просторов соцсетей

В эпоху социальных сетей у каждого человека есть возможность поделиться своими мыслями и соображениями с неопределенным количеством других пользователей. Некоторые высказывания оказываются на столько остроумными и забавными, что они выходят далеко за пределы круга друзей, и разлетаются по Сети как настоящие хиты.